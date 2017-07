14. Seifenkistenrennen auf der Rennstrecke „Zur Rothenmühle“ in Posterstein

SEIFENKISTENRENNEN UND MITTELDEUTSCHLAND-CUPWir laden alle Fahrer und Fans des Seifenkistenrennsports vom 4. bis 6.8.2017 an die Rennstrecke "Zur Rothenmühle" in Posterstein recht herzlich ein.Wer gern teilnehmen möchte, findet alle nötigen Unterlagen auf unserer Internetseite www.posterstein.de --> Seifenkistenfreunde oder kann diese per Mail seifenkiste@posterstein.de anfordernBitte Anmeldung und Haftungsverzicht unbedingt zusammen abgeben!!Freitag freies TrainingFREITAGABEND LAGERFEUER MIT LIVE-MUSIKkühle Getränke und Leckeres vom GrillSamstag Zeittraining sowie 2 WertungsläufeSAMSTAGABGEND GROSSE PARTY MIT "QUERBEAT" im Festzelt sowie THÜRINGER MEISTERSCHAFT IM GUMMISTIEFELWEITWURFSonntag 2 Wertungsläufe sowie BOBBYCAR-RENNEN für Kinder bis 6 Jahre (bitte Helm mitbringen)GROSSE SIEGEREHRUNG MIT TOLLEN POKALEN!!Das RENNTAXI wird wieder im Einsatz sein...Am gesamten Wochenende ist der Eintritt während aller Rennläufe entlang der Rennstrecke und im Fahrerlager FREI!Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, Besucher und gutes Wetter!!!An die Kisten, fertig, LOS!