Freitag, 24.3. - Mini Decki Nähtreff

Gera : ASB |

- Wir nähen seit letztem April ehrenamtlich Kuscheldecken für Flüchtlingskinder, welche durch die jeweils zuständige Organisation in jedem Stadtteil verteilt werden.



Außerdem unterstützen wir die Frühen Hilfen der Stadt Gera mit Babydecken, welche von Ehrenamtlichen der Stadt direkt an Familien mit Neugeborenen in Flüchtlingsfamilien übergeben werden. -



Zu den Nähtreffs (1-2 im Monat) werden meist die Deckenpakete zum Nähen vorbereitet und verteilt, sowie die fertigen Decken gelabelt.

Wir suchen Helfer und Näher/innen, die uns unterstützen.

Wer selbst nicht näht, kann beim Zuschneiden der Stoffe helfen.



Materialien und Nähmaschinen sind vorhanden.

Kommt zu unseren Nähtreffs beim ASB, Wiesestraße 189A. Raum 006

Wie die Decken genäht werden, zeigen wir vor Ort.





Bitte nicht auf dem Gelände des ASB parken. Wiesestraße bzw Seitenstraßen nutzen.