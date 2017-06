MDR Vereinssommer am 07.07.17 im Freibad Vollmerhain

Wir brauchen Euch!!!!

Der Große MDR – Vereinssommer im Freibad Vollmershain am 07.07.17 !!!

Der 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. hat sich bei dem Wettbwerb MDR-Vereinssommer angemeldet und ist nun in der Endrunde der letzten 15 Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Um diesen Wettbewerb zu gewinnen und das Preisgeld einzustreichen, müssen wir so viele Leute wie möglich im Freibad in Vollmershain versammeln!

Es wird ein buntes Programm mit den Vollmershainer Schalmeien, dem Mannichswalder Karnevalsverein und der Bauchtanzgruppe Vollmershain geben. Es wird für die Kleinsten eine Hüpfburg und eine Kinderschminkecke vom Kindergarten Vollmershain geben.

Ausserdem geben wir der Aktion "Wir sind das Leben" bei der Veranstaltung die Möglichkeit für Ihre Sache, ihrem Kampf gegen Blutkrebs zu werben und an dem Tag die freiwillige Typisierung von potentiellen Blut- und Knochenmarkspendern vorzunehmen.

Also kommt vorbei von 13:30 Uhr bis spätestens 16:00Uhr. Bringt eure Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte und die Arbeitskollegen mit und unterstützt diesen kleinen, verrückten Verein!!!

Wir sind der kleinste Ort, der an dem Wettbewerb teilnimmt und der einzige Verein aus Ostthüringen bzw. dem Altenburger Land und da wollen wir die Fahne hoch halten und zeigen, zu welchen Leistungen wir im Stande sind!!!!

Denn Freitag ab Eins machen wir Deins!!!