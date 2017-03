Gera : Familienzentrum |

Mini Decki Gera : Einladung zum Info-Brunch

Wir laden am Samstag, den 25.03.2017 ab 10 Uhr

zum Info - Brunch ins Familienzentrum Gera ein.

(Fritz-Gießner-Straße 14)



Wir stellen uns und das Projekt Mini Decki vor.





INFO:

«Mini Decki» ist ein ehrenamtliches Projekt,

bei dem deutschlandweit Decken genäht werden,

welche an Flüchtlingskinder in den aufnehmenden

Städten und Gemeinden verteilt werden.