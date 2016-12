Miniaturbahnen rollen auch 2017 wieder in Seelingstädt

Der Modellbahnclub Seelingstädt e.V. öffnet auch 2017 wieder sein Vereinshaus und zeigt die verschiedensten Modelle von der Gartenbahn (M 1:22,5) bis zur Spur Z (M 1:220) erneut der Öffentlichkeit.



Am 07.+08. Januar, 21.+22. Januar sowie am 04.+05. Februar und 18.+19. Februar kann wieder Groß und Klein im vereinseigenen “Haus der Modellbahn” in der Lindenstraße in 07580 Seelingstädt / b. Ronneburg die kleinen Züge in Aktion bewundern. In den letzten Monaten wurde an den verschiedenen Anlagen wieder einiges neu gestaltet sowie diverse Umbauten durchgeführt.



Hier ein kleiner Überblick zu den in den Vereins-Räumlichkeiten gezeigten Anlagen.

Eine der Großanlagen in der Spurweite H0 ist L-förmig gehalten und hat eine Größe von 12,50m x

6,50m. Auf ihr rollen die Züge durch eine frei gestaltete fantasievolle Mittelgebirgslandschaft. Die zweigleisige Hauptstrecke mit großem Durchgangsbahnhof wird analog gefahren, hat jedoch einen sehr hohen Automatisierungsgrad, so das Unfälle praktisch ausgeschlossen sind. Auf dem zum Bahnhof gehörendem Bahnbetriebswerk mit großer Drehscheibe fahren die Triebfahrzeuge digital, wodurch ein abwechslungsreicher BW-Betrieb möglich ist.

Die vereinseigene Gartenbahnanlage in der Spurweite IIm, welche komplett digital gefahren wird, belegt eine Fläche von ca. 30m². Hier wird Schmalspur-Bahnbetrieb in einer leicht hügeligen Landschaft dargestellt. Die Anlage hat keine bestehende Strecke zum Vorbild, so dass der Fantasie freien Lauf gelassen werden konnte.

Großen Zuspruch unter den Gästen erreicht auch immer wieder die eingleisige Nebenbahnanlage. Hier rollt der Verkehr auch auf der Straße und es können vorbildgetreu LKWs auf Eisenbahnwaggons verladen werden, was auch unter der Bezeichnung “Rollende Landstraße“ bekannt ist.

Neben diesen Großanlagen sind noch etliche kleinere Anlagen in den Räumen zu sehen. Dabei handelt es sich sowohl um vereinseigene Anlagen, als auch um Heimanlagen der Mitglieder. Dank dieser Vielzahl kann der Verein “Kleine Bahnen” in den Spurweiten IIm bis Z, was einem Maßstab von 1:22,5 bis 1:220 entspricht, präsentieren.



Als Gastaussteller konnte diesmal Modellbahnfreund Christoph Fischer aus Pretzschendorf gewonnen werden. Er zeigt einen Teil der Schmalspurstrecke Klingenberg-Colmnitz – Frauenstein als Modell im Maßstab 1:87 (Nenngröße H0e).



Erwähnt werden soll auch das Gebrauchtwarenangebot des Vereins, wo schon so manches Schnäppchen von Eisenbahnfreunden ergattert wurde. Zusätzlich ist ein Fachhändler vertreten, welcher eine breite Palette von Modellbahnartikeln anbietet.



Geöffnet ist die Modellbahnschau jeweils am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.