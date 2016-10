Modelleisenbahnen fahren wieder in Seelingstädt

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wieder steigt das Interesse an der kleinen Bahn. Der Modellbahnclub Seelingstädt e.V. beendet seine Sommerpause und präsentiert seine Modelle erneut der Öffentlichkeit.



Am Wochenende des 12. und 13. November kann wieder Groß und Klein im vereinseigenen “Haus der Modellbahn” in 07580 Seelingstädt / b. Ronneburg die kleinen Züge in Aktion bewundern. In den Sommermonaten wurde an den verschiedenen Anlagen wieder einiges neu gestaltet sowie diverse Umbauten durchgeführt.



Am Ausstellungswochenende als auch am 2. Advent ist nach längerer Pause wieder einmal Modellbahnfreund Hartmut Kühn aus Ronneburg zu Gast. Auch diesmal präsentiert er einen weiteren Teil seiner umfangreichen Sammlung an Fahrzeugen und Zubehör vom Beginn der Modellbahnzeit, wobei alles in Aktion zu bewundern ist.



Erwähnt werden soll auch das Gebrauchtwarenangebot des Vereins, wo schon so manches Schnäppchen von Eisenbahnfreunden ergattert wurde. Zusätzlich ist ein Modellbahn-Fachhändler vertreten, welcher eine breite Palette von Modellbahnartikeln anbietet.



Hiermit wird auch schon auf das Ausstellungswochenende am 2.Advent (03. u. 04. Dez.) hingewiesen.



Öffnungszeiten: 12. und 13. November 2016 sowie 03. und 04. Dezember 2016 (jeweils Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr).