Offizielle Einweihung der weltweit ersten „Straße des Jugendrotkreuzes“ in der Stadt Münchenbernsdorf durch das Rote Kreuz mit einem bunten Familienprogramm für Jung und Alt

Samstag der 27. Mai 2017, Münchenbernsdorf, Landkreis Greiz:Offizielle Einweihung der weltweit ersten „Straße des Jugendrotkreuzes“ in der Stadt Münchenbernsdorf durch das Rote Kreuz mit einem bunten Familienprogramm für Jung und AltStraßen sind seit jeher ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und zueinander finden. Diese Eigenschaften zeichnen auch das Rote Kreuz im Münchenbernsdorf aus, in dem es Menschen durch verschiedene Aktivitäten zusammenbringt. Ob bei Erste-Hilfe-Ausbildungen, Blutspenden, der Seniorenbegegnung, der Kinder- und Jugendarbeit, medizinischen Absicherungen und Einsätzen sowie der Flüchtlingsarbeit sind seit über 115 Jahren unsere Mitglieder aktiv. Bei all diesen Aufgaben ist der DRK-Nachwuchsverband - das Jugendrotkreuz – wesentlich beteiligt. Ohne die kontinuierliche Nachwuchsarbeit gäbe es nicht so einen aktiven und lebendigen DRK-Ortsverein. Schon seit Bestehen gelang und gelingt es den Verantwortlichen, jungen Menschen im Roten Kreuz einen Ort der Begegnung und des Austausches zu bieten. Um diese, für den Verein notwendige Arbeit gebührend zu würdigen, gelang es uns, etwas wohl weltweit Einmaliges zu schaffen: die Benennung einer Straße in „Straße des Jugendrotkreuzes“. Nach dem Abschluss aller kommunalpolitischen Zustimmungen, Vollzug der Verwaltungsakte sowie der Aufstellung der neuen Straßenschilder freuen wir uns, wenn Sie gemeinsam mit uns die offizielle Straßennamensfeier zur „Straße des Jugendrotkreuzes“ begehen und wir Sie amSamstag, dem 27. Mai 2017 um 12:00 Uhr inder Rodaer Straße 30 in 07589 Münchenbernsdorfbegrüßen dürfen. Zu diesem DRK-Fest ist die breite Öffentlichkeit willkommen.Zum Straßennamensfest am 27. Mai 2017 haben wir folgende Angebote unter anderem vorbereitet:- Die Rot-Kreuz-Mitglieder werden gemeinsam mit unserem Freund, Küchenmeister, Lehrkoch und über 20-facher Autor von Kochbüchern Harald Saul aus Gera das Mittagessen sowie die gesamte Verpflegung vorbereiten- Praxisnahe Angebote der ersten Hilfe vom Jugendrotkreuz sowie der Sanitätsbereitschaft mit der Realistischen Notfalldarstellung inkl. einer gemeinsamen Übung- Angebote für Kinder und Junggebliebene durch das Kinderspielmobil, einer Hüpfburg und der Sumoringer-Arena des Kreissportbundes Greiz- Musikalische Umrahmung mit unserem DJ Elmar Krenz aus Paderborn, einen Auftritt der Cheerleader-Kindergruppe Münchenbernsdorf sowie der Trommlergruppe junger Flüchtlinge aus Zeulenroda-Triebes- Verschiedene Angebote des DRK-Kreisverband Landkreis Greiz e. V. – für Ehren- und Hauptamtliche- Präsentation der Chronik des Jugendrotkreuzes Münchenbernsdorf der vergangenen 20 Jahre durch Franziska Hof- Die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) aus Dessau-Roßlau bietet die Möglichkeit vor Ort an, dass Sie sich testen lassen, ob Sie Menschenleben retten können, welche an Leukämie erkrankt sind- Weitere aktuelle Informationen, Videos und eine Vielzahl von Bildern haben wir online unter www.facebook.com/drkmbdf bereits eingestelltWir freuen uns auf Ihre und eure Teilnahme.Unser Werbevideo von Mirko Winter unter: https://www.youtube.com/watch?v=SmQCSTfc-_w