Social Media Marketing – Kleines Budget, große Wirkung?

Gera : Pentahotel |

Social Media Marketing ist mittlerweile in den meisten größeren Marketingabteilungen angekommen. Gleichzeitig tun sich gerade kleine und mittelständische Unternehmen aber noch schwer mit den sozialen Medien. Zu ungewohnt sind die Prinzipien, zu komplex die Begriffswelt.



Wie sieht eine erfolgreiche Social Media Strategie aus? Was gibt es zu beachten, damit die eingesetzten Ressourcen auch wirklich fruchten? Und was kann man von erfolgreichen Kampagnen lernen?



Die Antworten darauf gibt Social Media Experte Felix Beilharz in seinem Vortrag. Der vielfache Buchautor und Lehrbeauftragte zeigt anhand von praxisnahen Beispielen Ideen, Tipps und Tricks für effektives Social Media Marketing auf. Sie gehen garantiert mit einer ganzen Liste an umsetzbaren Impulsen nach Hause, die Ihr Unternehmen im Social Web voranbringen.



Für Mitglieder eines Marketingclubs ist der Eintritt fei. Der Gästebeitrag beträgt 25,- EURO, für Studenten und Arbeitssuchende 5,- EURO.