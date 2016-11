Weihnachtszug von Gera nach Schloss Burgk

Sonderzug mit Dampflok zwischen Schönberg und Schleiz anlässlich 10 Jahre Einstellung des Regelzugverkehrs und Gründung Förderverein.

Eine 70 Tonnen schwere Dampflok der Baureihe 86 setzt sich ersten Advent dieses Jahres als Weihnachtszug von Gera aus nach Schleiz in Bewegung. Ziel ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Burgk. Viel Arbeit hat der Verein Wisentatalbahn sowie der Förderverein Gera in den Erhalt der Eisenbahnstrecke zwischen Schleiz und Schönberg, sowie in den Wiederaufbau des Bahnhofs Schleiz gesteckt.Auf der Fahrt nach Schleiz erleben Sie mit den Sonderzug die landschaftlichen schönen Eisenbahnstrecken im Tal von Zeulenroda-Triebes und Wisenta. Von Schleiz bringt sie ein Bus direkt nach Schloss Burgk.Vor fast zehn Jahren, am 09. Dezember 2006 verkehrte die letzte Vogtlandbahn im Schienenpersonennahverkehr zwischen Schleiz West und Schönberg. Vor 49 Jahren, nämlich 1967 fand in Schleiz der Traktionswechsel von Dampfloks der Baureihe 86 auf Dieselloks der Baureihe V 100 statt. Die am 27.11.2016 eingesetzte Maschine ist ein Exermplar genau dieser Dampflokbaureihe.Gezogen wird der Weihnachtszug von Gera nach Schleiz von der Dampflok 86, die im Jahr 1939 in Wien-Florisdorf gebaut wurde und heute von der Pressnitztalbahn erhalten und eingesetzt wird.Der Sonderzug startet am 27. November 2016 um 10.15 Uhr auf dem Geraer Hauptbahnhof und gegen 12.10 Uhr den Bahnhof Schleiz erreichen. Dort wartet ein Bus, der die Fahrgäste zum Weihnachtsmarkt nach Schloss Burgk fährt.Gera Hbf ab 10:15Zeulenroda an 10:52Schleiz an 12:10Rückfahrt:Schleiz ab 16:55Zeulenroda an 18:04Gera Hbf an 18:48mehr Infos unter: www.geraer-eisenbahnwelten.de