Ilm-Kreis aktuell: Gräfenroda ab 13. März 2017 nur über Umleitung erreichbar

Der Bauwahnsinn geht weiter

Die Sperrhinweisschilder sind aufgestellt. Ab nächsten Montag wird an der Hauptverkehrsstraße - der Bahnhofstraße - weiter gebuddelt. Der Straßenausbau geht in eine weitere Phase.Betroffen von den Straßenbaumaßnahmen sind aber nicht nur die Einwohner. Mit der Sperrung wird auch der direkte Weg für Touristen in Richtung Rennsteig (Gehlberg, Schmücke etc.) gekappt.Offizell heißt es: "Mit Behinderungen ist zu rechnen. Eine Umleitung wird eingerichtet über die B 88 in Richtung BAB 71, weiter Geraberg, Elgersburg zur K 25. Ab Elgersburg über die K 25 nach Martinroda, weiter L 3004 nach Plaue, L 2149 nach Liebenstein. Liebenstein ist nur aus Richtung Plaue erreichbar. Die Umleitung gilt auch für die Gegenrichtung."