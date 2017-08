07. Tag der offenen Firmen in Gotha

Am 9. September 2017 werden Gothaer Firmen und Unternehmen wieder ihre Türen für Besucher öffnen und das schon zum 7. Mal! Gewinnen Sie spannende Einblicke in die Arbeitsweisen unserer ortsansässigen Wirtschaft. Außerdem werden Ihnen Produkte, Dienstleistungen und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt.Der Tag der offenen Firmen ist eine gute Gelegenheit für Schulabgänger und Diejenigen, die sich beruflich neu orientieren wollen, zu informieren.Unter anderem sind mit dabei:AHG GmbHKappstein GmbH & Co. KGalloheim - Seniorenresidenz TurmhotelMoses Gotha GmbH & Co KGKMD - Natursteine GmbH & Co KGWeitere Firmen und wichtige Informationen finden Sie auf http://tagderoffenenfirmen.de/