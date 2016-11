10. Adventsmarkt auf dem Kirchplatz in Ernstroda und Konzert in der Cumbacher Kirche

Am 1. Advent, dem 27. November 2016 findet bereits zum 10. Mal findet der Adventsmarkt in Ernstroda statt.



Um 14.30 Uhr beginnen wir mit einer Andacht in der Kirche. Anschließend ab ca. 15.00 Uhr eröffnet der Markt auf dem Kirchplatz mit Musik von und für Große und Kleine sowie Programm auf der Bühne. An den Ständen des bunten, weihnachtlichen Markttreibens gibt es sicher wieder für Jeden etwas zu entdecken. Die Besucher können auch einfach nur zum Schlemmen komme. Unsere Ernstrodaer Vereine kümmern sich auf dem Kirchplatz um Ihr Wohl, im warmen Stübchen des Pfarrhauses sorgt die Kirchgemeinde für Kaffee und Kuchen.



Als Höhepunkt sind ab 17.30 Uhr Cedrus Inflamnia mit einer wunderschönen Feuershow zu Gast.



Genießen Sie die Atmosphäre auf unserem kleinen und feinen Adventsmarkt. Die Ernstrodaer freuen sich auf Ihren Besuch.



Alle Jahre wieder lädt die Kirchemeinde und der Cumbacher Ortsverein zum Konzert ein. Hier können Sie sich bereits am Samstag, 26. November 2016 ab 16.30 Uhr in der Kirche Cumbach auf die schöne Vorweihnachtszeit einstimmen. Dort findet ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Akkordeon-Ensemble „Druckluft“ aus Friedrichroda unter Leitung von Klaus Schmutzler statt.

Eintritt ist frei – Kollekte erbeten. Die Kirche ist beheizt.



Nähere Information unter www.friedrichroda.de und in den Tourist-Informationen Friedrichroda 03623 33200 und Finsterbergen 03623 36420