„16. Internationalen Fahnenschwinger Treffen“ in Gotha – alle im Innenhof des „Schloss Friedenstein“ (04.06.2017)

Schon am Freitag wurde es mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Knut Kreuch eröffnet und am Samstag war der große Tag desdurch Gothas Innenstadt – vom Brühl über den Neu- und Buttermarkt zum Oberen Hauptmarkt.Der Sonntag war einer gemeinsamen Show im Innenhof des „Schloss Friedenstein“ vorbehalten!Zwar hatte es die Nacht geregnet und hörte dieser erst kurz vor elf Uhr auf. Doch konnte das der Veranstaltung nichts anhaben.Der Aufmarsch war schon beeindruckend durch die Vielzahl der Fahnen aber auch, dass man sie alle der Reihe nach sehen konnte, weil sie mehrere Figuren liefen, dass alle Gekommenen sie genau betrachten konnten.Danach stellten sich die Fahnenschwinger in mehreren Kreisen auf und schwangen einem Vorschwingenden nach. Das Hochwerfen der Fahnen war dabei ein wahrer Höhepunkt – wegen des Applauses und des gelungenen ersten Wurfes, wurde dieses Werfen erneut gezeigt und bejubelt!Schließlich ist jede Veranstaltung zu Ende. Dies wurde besonders gestaltet durch einen Fahnenschwingerlauf – doch das kann man sich im 3. Video ansehen.Nun hatte der Oberbürgermeister Knut Kreuch wahrlich seinen Auftritt. Den Fahnenschwingern dankend und ihr Engagement würdigend, von der Freude für Gotha sprechend, welche auch die weitere internationale Beachtung Gothas betrifft, ein paar Worte zum historischen Ort des Schlosses sagend, ging er dann zur Vergabe von Geschenken an die einzelnen der 20 gekommenen Fahnenschwingergruppen über.Auch die Fahnenschwinger bedankten sich bei m Oberbürgermeister und dem Team, welches dieses hervorragende Treffen (dazu noch das erste Mal in den „Neuen Bundesländern“) ermöglichten und gestalteten – zu einem Erlebnis mit fester Erinnerung und dem vielfachen Wunsch, Gotha wieder einen Besuch zu widmen.Auch die Fahnenschwinger hatten kleine „Dankeschön“, welche sie dem Oberbürgermeister übergaben.Wie schon den Umzug vom Samstag, habe ich dieses Ereignis in drei Videos zusammengefasst.( ca. 14 Min – Beginn & Aufmarsch )( ca. 09 Min – Super-Show: „Alle zusammen“ )( ca. 10 Min – Abschluss / Dank / Geschenke )