365-jähriges Jubiläums-Konzert der "Thüringen-Philharmonie Gotha" mit nun wohl sicherer Zukunft

Das bedeutet freilich nicht, dass alle Unklarheiten beseitigt seien. Es ist und bleibt eine schwere Geburt, bis die Musiker und der Förderverein in Gotha mit gelöst frohem Blick in ihre Zukunft schauen können.Ungeachtet dessen ist die gesicherte weitere Existenz eine Freude und ein Grund, hier auf dieses Jubiläumskonzert zurück zu kommen, wie ich es bereits angekündigt hatte im Beitrag:Drei Videos sind dafür zusammengestellt.ist die überaschend gestaltete Eröffnung vom Rang aus zu erleben, sind die wertschätzenden Worte des Moderators, Patrick Rohbeck, die der Intendantin, Michaela Barchevitch, die Grüße der Thüringer Staatssekretärin, Dr. Babette Winter (in Vertretung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow), und die Lobesworten des Oberbürgermeisters, Knut Kreuch, zusammengefasst.Dadurch bekommt man einen wunderbaren Eindruck von der Thüringen-Philharmonie Gotha, ihrer kulturellen Bedeutung und ihrer musikalischen Vielfalt sowie Dynamik. Es sind unvergessende Worte auch des Stolzes über diesen Klangkörper für Thüringen und der Stadt Gotha.( ca. 25 Min )vermittelt die Konzertatmosphäre durch die Moderation und dokumentiert die Musikfreude des Orchesters eindrucksvoll.( ca. 07 Min )zeigt die besondere Überraschung des Orchesters und seiner Leitung mit einem abschließenden Ausschnitt des Konzerts der gesamten Thüringen-Philharmonie Gotha.( ca. 05 Min )Bleibt, zu wünschen und zu hoffen, dass dieser in jeder Hinsicht besonders wertvolle und unverzichtbare Klangkörper in zukunftssichere Zukunft geführt werden wird, so dass er auch seine Lebensfrohe Ausstrahlung (nach innen und außen) erhalten kann!