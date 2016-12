Ach ja

Nach langem Zögern entschloss Grit sich, die Einladung zur Sylvester-Party ihrer Freundin Antje anzunehmen.

Seit fast zwei Jahren mied Grit jeden Kontakt mit ihren alten Freunden. Die junge, hübsche Frau mit den langen blonden Haaren und den kristallblauen Augen zog damals fluchtartig von Leipzig weg und ließ ihre Bekannten, ihre gerade erst begonnene Arbeit, eigentlich ihr ganzes Ich in der Großstadt zurück.

Nur Antje kannte den Grund für diese überstürzte Handlung. Nachdem sie Grit mehrmals versichert hatte, dass Michael wegen eines Auftrags in Fernost weilte und erst im Frühjahr zurück erwartet würde, willigte sie gerne in die Einladung ein.

Die Gewissheit, Michael nicht in Leipzig zu begegnen, stimmte sie gleichzeitig erleichtert und auch traurig. Noch immer verspürte sie jene große Liebe, die sie damals für diesen Mann empfand. Doch der Gedanke an das, was er ihr angetan hatte, erfüllte ihr Herz mit großem Schmerz. Böse konnte Grit ihm nicht sein. Es war nicht ihre Art, Zorn zu empfinden oder auf Rache zu sinnen. Nur große Enttäuschung machte sich breit, wenn sie in Gedanken die Zeit mit diesem Mann an sich vorbeiziehen ließ. Vielleicht konnte Grit diese Gefühle der Verbitterung nicht aufbringen, da das was Michael ihr hinterlassen hatte, einfach einmalig war.

Nur ein Blick genügte, und der geringste Anflug von Wut und Zorn wurde noch im Keim erstickt. Große Zärtlichkeit und eine unendliche Liebe überkam die junge Frau, wenn sie sie ansah. Wie konnte sie Hass empfinden, wenn diese großen grünen Augen sie anglänzten und ein Lächeln über das kleine, rosige Gesicht huschte. Der schwarze Wuschelkopf, der jede ihrer Bewegungen verfolgte, und die kleinen Ärmchen, die sich ihr entgegenstreckten, um liebkost zu werden. Nein, sie konnte keinen Hass für diesen Mann empfinden, dessen Ebenbild sie seit über einem Jahr jeden Tag in ihren Armen wiegte.

Antje hatte fast alle ehemaligen Studenten eingeladen, die mit ihnen zur Uni gegangen sind. Einige unter ihnen fragten Grit nach dem Grund ihres Umzugs, aber niemand war wirklich an einer Antwort interessiert.

Die Party entwickelte sich zu einem netten Beisammensein alter Freunde. Man erzählte sich so manche Anekdote, es wurde viel gelacht und getanzt. Grit blühte auf, schon lange vermisste sie ihre Freunde. Der Abend kam zu seinem Höhepunkt, als die Zeiger der Uhr auf Mitternacht wiesen.

"Alles Gute zum Neujahrstag, Blondie."

Ein heftiger Stich durchfuhr Grits Herz, das Blut raste in ihren Adern, ihr wurde schwindelig. Nur ein Mensch nannte sie "Blondie", Michael! Damals hatte er sie immer wieder mit ihrem langen blonden Haar geneckt. Grit drehte sich langsam um, voller Angst. Ihre Gefühle standen Kopf. Nun stand er vor ihr, der Vater ihrer Tochter, der sich damals mit fadenscheinigen Argumenten aus dem Staub gemacht hatte.

"Verzeih mir, Blondie. Ich würde alles geben, wenn wir die Zeit um zwei Jahre zurückdrehen könnten."

Immer noch sah Grit Michael wortlos an. Sie war einfach nicht auf diese Situation vorbereitet. Wie sollte sie sich verhalten? Sollte sie für diesen Mann Verachtung zeigen und ihn wortlos stehen lassen, obwohl jede einzelne Faser ihres Körpers sich nach ihm verzehrte.

"Was willst du, Michael? Warum bist du hier? Ich dachte, du wärst in Asien."

Seine grünen Augen brannten auf ihrer Haut. Ein Schaudern durchlief ihren Körper.

"Antje hat mich eingeladen. Ich bin schon seit einigen Monaten zurück. In Asien habe ich einen dicken Fisch an Land gezogen und stehe jetzt auf meinen eigenen Beinen. Ich bin jetzt mein eigener Chef. Den Praktikanten aus väterlichem Betrieb, der nach der Pfeife tanzt, den gibt es nicht mehr. Ich war jung und unerfahren, hatte panische Angst vor der Verantwortung für eine Familie. Mein Vater drohte mir mit dem Rausschmiss aus der Firma, wenn ich den Kontakt zu dir nicht abbrechen würde. Ich weiß, eine billigere Entschuldigung gibt es nicht. Ich habe einen großen Fehler begangen. Und - glaube mir, Liebes, es wird mir schwer ums Herz, wenn ich daran denke, dass ich dich zu dieser Abtreibung gezwungen habe."

Grit horchte auf. Ach je, Michael wusste gar nicht, dass er Vater geworden ist! Nachdem er ihr geraten hatte das Kind nicht zu bekommen, verschwand sie noch am selben Abend aus Leipzig. Seitdem hatte sie ihn nicht wieder gesehen.

Wortlos öffnete Grit ihre Handtasche und nahm ein Foto heraus. Mit zitternden Händen hielt sie es Michael hin. Ihr war schlecht. Dann sah sie das Leuchten in seinen Augen, als er das Bild anstarrte.

"Grit, das ist meine Tochter! Du hast das Baby behalten. Wenn du wüsstest, was ich in diesem Moment empfinde. Es ist einfach unglaublich! Ich liebe dich. Nein, ich liebe euch beide. Gritt, wo hast du sie versteckt, ich muss sie sehen. Sie ist toll!"

Antje, die aus einiger Entfernung die Unterhaltung verfolgt hatte, kam auf die beiden zu und nahm ihre Freundin in die Arme.

"Wenn du wüsstest, wie dieser Mann gelitten hat. Wie er mich drängte, dieses Treffen zu arrangieren."

Grit drückte sie fest an sich. "Ich danke dir, Antje.“ Dann wandte sie sich dem Mann zu: „Michael, kommst du?"

Er folgte ihr hinaus. Sie nahm ihn an der Hand und führte ihn die Treppen hoch. Abseits des Trubels öffnete sie eine Tür. Leise betrat Grit das Pensionszimmer. Michael war noch vor ihr am Bettchen. Zärtlich hob er das Baby hoch und drückte es an sich. Eine ganze Weile wiegte er es in seinen Armen Dann drehte er sich zu Grit, die den beiden mit tränenverhangenen Augen zuschaute.

"Blondie, dieser kleiner Zwerg ist dir wunderbar gelungen.“

„Ach ja?“

Langsam kam Michael mit dem Baby zu Grit. Er hob seine rechte Hand und wischte ihr eine Träne von der Wange. Dann beute er seinen Kopf. „Ich liebe dich.“, flüsterte er.

„Ach ja.“

Michael schenkte ihr ein liebevolles Lächeln, das sie bis ins Mark fuhr. Das Baby auf seinem Arm zappelte und er wiegte es sanft. „Ich lasse euch nicht wieder gehen.“

„Ach ja.“, murmelte Grit.

Er schob seine Hand in ihren Nacken. „Ja, Blondie. Das verspreche ich dir.“

Sie schaute in seine grünen Augen, die sie fixierten. „Und sag jetzt nicht – ach ja“