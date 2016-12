Adventsführung durch Gothaer Kirchen am Samstag, den 17. Dezember 2016.

Gotha : Historisches Rathaus |

Advent in Gothas Kirchen - Die Adventszeit ist für viele Menschen die besinnlichste Zeit des Jahres. Doch oftmals vergessen wir, warum wir den Advent eigentlich feiern. In einem Adventsrundgang am 17. Dezember um 16 Uhr lädt Sie die Gästeführerin Eleonore Voll ein, die Kirchen Gothas zu entdecken und spannende Informationen über Gothas Kirchengeschichte sowie über Bräuche und die Entstehung des Advents zu erfahren. Beginnend am historischen Rathaus am Hauptmarkt 1, erkunden Sie die Augustinerkirche mit ihrem Kreuzgang, die Margarethenkirche sowie die Hospitalkirche „Maria Magdalena“. Während des Rundgangs haben Sie die Möglichkeit, in die Generalprobe des Weihnachtsoratoriums zu lauschen. Abschließend erwartet Sie in der Augustinerkirche eine kleine Adventsüberraschung.



Die Tickets und weitere Informationen erhalten Sie in der Tourist-Information Gotha / Gothaer Land am Hauptmarkt 33, per E-Mail an: tourist-info@kultourstadt.de oder unter: 03621 / 510 450.