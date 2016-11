Adventszauber in Friedrichroda…

… so heißt der alljährige Weihnachtsmarkt, der den wunderschönen Luftkurort Friedrichroda zu einem kleinen Winterwunderland im Thüringer Wald am 3. und 4. Dezember verzaubern wird.



Auf dem Kirchplatz rund um den Weihnachtsbaum werden an verschiedenen Ständen weihnachtliche Waren, sowie kulinarische Spezialitäten angeboten.



Erleben Sie den Adventszauber bei einem leckeren Glühwein und genießen Sie das vielseitige Rahmenprogramm. Ob Showtanzgruppe, Alexander Hut mit dem Posaunenchor, französische Chansons, Feuershow, Poetry Slam, Programm der Grundschule „Friedrich Buschmann“ und der AWO Kindertagesstätte „Purzelbaum“, Feuervarieté, Ponyreiten u.v.m. ein Besuch lohnt sich für Groß und Klein.



Der Friedrichrodaer Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr die Besucher erfreuen, denn an beiden Tagen kommt auch der Weihnachtsmann auf seinem Pferd vorbei und hat am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag 15 Uhr natürlich ein großen Sack mit süßen Überraschungen für die Kinder dabei.



Der Weihnachtsmarkt öffnet an beiden Tagen 14.00 Uhr. Am Sonntag ist außerdem Verkaufsoffener Sonntag, alle Geschäfte in Friedrichroda haben von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet. Die Werbegemeinschaft Friedrichroda e.V. freut sich auf viele Gäste und Besucher.



Auch der lebendige Adventskalender steht seit dem 1. Advent wieder auf dem Kirchplatz mit tollen Aktionen und Rabatten hinter jedem Türchen.



Nähere Informationen und das Programm im Einzelnen finden Sie unter www.friedrichroda.de