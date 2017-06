Altarbild und "Thüringen Philharmonie Gotha" - zusammen wunderbar sehens- und hörenswert

Friedrichswerth kämpft nicht nur um den Erhalt seines Schlosses und dessen Zukunft sondern hat denVoller Freude und Stolz über nun mögliche Präsentation dieses Altarbildes nach Fertigstellung der Restauration mit über 22.000€ - finanziert über Fördermittel des Landes, Spenden und eigenmitteln des Heimatvereins - findet am 24. Juni ein Benefiz-Konzert der "Thüringen Philharmonie Gotha" statt.So, wie das Altarbild mit seiner Größe (3m hoch / 2,12m breit) imposant anzusehen ist, wird die "Haffner Serenade" in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart ein hörenswerter Leckerbissen!Dass das Altarbild vorerst seinen Platz im Heimatmuseum bekommt, ist der Tatsache geschuldet, dass die Zukunft des Schlosses noch unklar ist und an eine Rückführung an seinen früheren Platz somit noch nicht zu denken ist.____________________________In nachfolgendem Beitrag kann man nach 6:30min der Führung das Altarbild sehen:(Sept. 2016)