Arnoldianer ab 2017, Abi 2025

Tag der offenen Tür an der Arnoldischule

Am Samstag, dem 28. Januar 2017, lädt die Arnoldischule alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Grundschulen mit ihren Eltern herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Es gibt viel zu sehen, zu erleben, zu experimentieren und selbst zu tun - deshalb lohnt es sich, von Beginn an dabei zu sein. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr mit der Begrüßung durch Schulleiter Clemens Festag in der Aula. Das modern und international ausgerichtete Schulkonzept, welches den Übergang an das Gymnasium leicht macht und sicher zum Abitur führt, wird gleich im Anschluss vorgestellt. Bis 13:30 Uhr können sich dann alle Besucher ein eigenes Bild machen von einer der schönsten Schulen Thüringens mit ihren interessanten Lernprojekten.„Sternstunden“ genannte Unterrichtsangebote in den Klassen 5 und 6, wie beispielsweise Schach, Spanisch, mentales Training, „little einsteins“ und Bücherwürmer, bereichern den Schulalltag. Durch die Kooperation mit Basketball in Gotha e.V. (BiG) können Mädchen und Jungen auch im neuen Schuljahr wieder Basketball als Sternstunden belegen und in einer Profilklasse mit gut ausgebildeten Trainern spielerisch und vielseitig in verschiedenen Sportarten Kompetenzen für ganzheitliches Lernen am Gymnasium und für das spätere Leben entwickeln.Das Arnoldi-Konzept zum ganztägigen Lernen für die Klassen 5/6 und zur individuellen Förderung rundet das Schulkonzept ab und wird ebenfalls vorgestellt.Erfolgreiche Lernkulturen sind beim Besuch in der Arnoldischule zu erleben, viele Arnoldianer stellen das Leben und Lernen an ihrer Schule vor. Für die Grundschüler bestehen überall im Arnoldischulhaus Gelegenheiten zum spielerischen Mitmachen – schöne und interessante Stunden in der neuen Schule stehen bevor.Hereinschauen lohnt sich, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.Clemens FestagSchulleiterArnoldischuleEisenacher Straße 5www.arnoldi-gym.deFotos: D. Augustin