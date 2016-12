Ausstellung "via vita ferrum – Ulrich Barnickels Eiserner Weg" im KunstForum Gotha

Gotha : KunstForum Gotha |

Metallfiguren, die mit gebogener, gedrückter, zerknüllter und geschweißter Optik begeistern, präsentiert der Metallbildhauer Dr. phil. Ulrich Barnickel ab 3. Dezember 2016 im KunstForum Gotha.



Seine Werke aus sperrigem Material bringen zwischen kompakt und fragil eine besondere Schönheit hervor. Im Vordergrund stehen Gesten, die Schmerz oder Unterwerfung von oftmals gesichtslosen, menschenartigen Figuren widerspiegeln. Immer hält Barnickel an der anthropomorphen Gestaltung fest und bringt die Verletzlichkeit und Würde des Menschen zum Ausdruck. Barnickels Metallplastiken zeigen originäre Auslegungen unter anderem zum Leidensweg Christi, zu den Zehn Geboten und den Todsünden. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 26. Februar 2017.



Das KunstForum Gotha befindet sich in der Querstraße 13-15, in 99867 Gotha, und ist von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Sie die Kolleginnen des KunstForums unter 0 36 21 – 738 70 30. Der Eintritt in die Ausstellung kostet 4,00 €, ermäßigt 3,00 €.