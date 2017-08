Autobiografische Lesung des Bildhauers Bernd Göbel im KunstForum Gotha

Ein Leben zwischen Kunst und Politik

Seine Kunst ist aufrüttelnd, sein Leben bewegend. Bernd Göbel ist in der nationalen Kunst- und Bildhauerszene längst schon kein Unbekannter mehr. Nun liest er am 30. August um 19 Uhr im KunstForum Gotha aus seiner Autobiografie „Verschiedenes Hell – Ein Bildhauer in Deutschland“ und beleuchtet prägende Stationen seines künstlerischen, politischen und privaten Lebens. Umrahmt von seiner aktuellen Ausstellung „Plastiken-Medaillen-Holzschnitte“ im KunstForum Gotha, lässt er Erinnerungen und Erfahrungen aus 75 Jahren aufleben. Fantasievoll erzählte Reiseimpressionen und tiefgehende Konflikte, die er in seiner künstlerischen Schaffenszeit erfuhr, sind nur ein kleiner Teil von dem, auf das sich sein Publikum freuen darf. Kunstinteressierte können an diesem Abend einmal einen ganz persönlichen Einblick in das Leben und Wirken des Hallenser Künstlers erlangen und die bronzenen Werke aus einer ganz neuen Perspektive betrachten.Tickets: 4,00 €/ ermäßigt 3,00 € im Vorverkauf sowie an der Tageskasse, erhältlich im KunstForumDer Eintritt in die Ausstellung ist im Preis inbegriffen.