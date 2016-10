„Barock-Garten“ der Burg Bratislavas ( Baroková záhrada – Bratislavský hrad )

Wie neu das ist, sieht man schon an den Hinweistafeln: Vor der Burg ist das Terrain noch ein leerer Fleck, wo heute der Barock-Garten liegt. Die Tafel im inneren Garteneingang zeigt diese neue Vervollkommnung.Das Wetter war wunderschön, so dass wir zwar hoch zur Burg fuhren, dort aber die Herbstnatur, den Blick über die Stadt und natürlich den Barock-Garten genießen wollten und nicht in die Burg selbst gingen. ( Ehrlich, ging das auch gar nicht, weil sie polizeilich abgesichert war – „Belagerung" durch die EU. )Doch das "Drumherum der Burg" ist einfach allein schon einen Ausflug zur Burg wert!Gleich zu Beginn des Barock-Gartens wurde ich an die Dornburger Schlösser erinnert mit deren freilich dagegen klitzekleinen Barock-Anlage. Aber immerhin! Das wird auf der Burg auch zu solch stattlicher Ansicht heranwachsen!Gärtner waren gerade dabei, Hecken in Form zu stutzen. Der weiße Sand zwischen den Anlagen gab dem ganzen Garten eine märchenhafte wie unnatürlich schön wirkende Ausstrahlung. Etwas verlassen wirkte der im Verhältnis zum Garten klein erscheinend in der hinteren Drittelmitte zu sehende Springbrunnen.Insgesamt ist diese Gartenanlage eine wirkliche Bereicherung der Burg und Bratislavas!