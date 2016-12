Beschaulich schöner Adventsnachmittag im „Haus Rosengart“ (Friedrichroda)

Zum 3. Advent war wieder am Samstag eingeladen zu den „Schönstatt Schwestern“ ins „Haus Rosengart“ (Friedrichroda). Eine besinnlicher wunderbarer Nachmittag (wie schon die letzten Jahre!) in freundlich/fröhlicher Atmosphäre, schon beim Betreten des Raumes ein Wohlfühlen vermittelnd.Keine Frage, dass man von den Schwestern als freudig erwarteter Gast willkommen geheißen wurde. Als würde man wieder einmal nach Hause kommen.Die Tische waren schon fürs Kaffeetrinken gedeckt. Lebkuchen und vor allem Stollenscheiben sahen verführerisch aus. Kaffeekannen und Wasser für Tee standen bereit. Auch mit Wasser konnte man sich bedienen.Alle Kommenden waren ebenso von dem insgesamt hell und einladend wirkenden Raum beeindruckt und in erwartungsvoller Vorfreude.Martina Giese-Rothe und Peter Köllner begrüßten die Adventskaffeegäste, wiesen auf das Programm des Nachmittags hin. Peter Köllner wies auf die Bedeutung der Weihnacht, des Advent und einiger geschichtlicher Daten hin, die er später gern erläutern würde.( ca. 03 Min – Begrüßung )Die Anzahl erwarteter Gäste war gekommen. Der Raum hatte somit eine allseits wohltuende Adventsatmosphäre. Einige der Schwestern setzten sich hinzu und freuten sich sichtlich über den Nachmittagsverlauf und besonders über das mehrfache gemeinsame Singen.( Das jeweilige Singen wurde jeweils so spontan und fix begonnen. Deshalb fehlen den Videos immer die Liedanfänge – Entschuldigung!)( ca. 04 Min – 1. Gesang und Trompeten-Genuss )Neben dem Vorlesen von eigenen Weihnachtsgeschichten (Herr Leffler), wurden auch zwei Gedichte vorgetragen (Herr Zerbst), erläuterte (angekündigt) Peter Köllner einige Fakten zu Adventszeit sowie Nikolaus und der Tradition des Schenkens zu Weihnachten.Besonders eindrucksvoll war der Klang der Trompeten (Alexander Huth/Andreas Krauße), wobei der junge Alexander besonders beeindruckte.( ca. 03 Min – 2. Gesang und Trompeten-Genuss )Für Uwe Zerbst war dieser Nachmittag eine Chance, seine frühere Kindergärtnerin (vor 65 Jahren in Jena!) wiederzusehen. Leider war sie nicht gekommen. Aber ihr Nachname konnte in Erfahrung gebracht werden. Als Uwe sie am Abend im Telefonbuch fand und anrief, erfuhr er, dass es ihr an diesem Tag nicht so gut ging. Ein Zusammentreffen wurde vereinbart und gab beiden eine wunderschöne Vorfreude darauf.( ca. 08 Min – 3. Gesang und weihnachtlicher Abschluss )Als schon fast alle im Aufbruch waren, gab Alexander noch ein Trompetensolo – sehr beeindruckend!( ca. 01 Min )Hervorzuheben ist, dass gemeinsam wohltuend wie befreiend und das Zusammensein unterstreichend gesungen wurde!Abschließend ist die Vorfreude auf das kommende Jahr bereits entfacht!__________________________________________________Dazu siehe auch den Beitrag von Martina Giese-Rothe: