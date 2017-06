Besondere Bauprojekte öffnen zum Tag der Architektur ihre Türen in Gotha – wbg stellt modernisierten Plattenbau vor

Das von der Wohnungsbaugenossenschaft Gotha e.G. (wbg) realisierte und im Oktober 2016 abgeschlossene Sanierungsvorhaben zeigt, dass auch Plattenbauten auf die Wohnbedürfnisse der Zukunft ausgerichtet werden können. Maßvolle Eingriffe in die Statik der Bestandsgebäude ermöglichten das Zusammenfassen kleinerer Grundrisse zu größeren Nutzungseinheiten, wodurch aus ursprünglich 72 Wohnungen 48 neue nach modernen Bedürfnissen entstanden. Neben dem Innenausbau wurden auch Haustechnik und Fassaden umfassend modernisiert, um heutigen Standards gerecht zu werden.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das wbg-Objekt kennenzulernen und zu den genannten Zeiten an einer Führung mit Treffpunkt an der Fritzelsgasse 6 teilzunehmen.