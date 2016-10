Constanzes Wunsch eines 5. BR-Treffens des mA wurde zum wahren Renner: „Baumkronenpfad-BR-Treffen“ (29.10.2016)

Bleibt, zu hoffen, dass 2017 wieder zu (einem) BR-Treffen eigeladen wird! Ziele dafür hinsichtlich Ort und möglicher Erlebnisattraktionen kann man als Kommentar setzen an den Beitrag:

(mA=„meinAnzeiger“) stattfände.Der Gedanke setzte sich in mir fest.Als ich dann Martina von meiner „Baumkronenpfad“-Idee schrieb und sie mich bestärkte, da stand alles fest, wurden Mittagstisch (Forsthaus Thiemsburg) und Führung bestellt, kam es zum Beitrag:Der Bitte, diesen Beitrag in allen mA-Regionen einsehbar zu setzen, kam die Redaktion des mA nach – und trug somit zur Verbreitung des Vorhabens mit bei.(Der Samstag des langen Wochenendes am Monatsende mag nicht so prickelnd gewählt worden sein. Doch Constanze signalisierte, dass sie an diesem Samstag mit könne – und schließlich war sie ja der „treibende Keil“ gewesen.)Dass zum Treffen keine BR der anderen Portale („lokalkompass“ / „my heimat“) kamen, war abzusehen und dennoch schade – machte aber nichts aus.Die 6, welche sich schließlich trafen, gemeinsam zu Mittag aßen, die wahrlich zu empfehlende Führung auf dem „Baumkronenpfad“ erlebten, beim Kaffetrinken abschließend sich über das bis hin zum Wetter schöne Treffen freuten und überall Gesprächsmöglichkeiten nutzten – diese 6 fuhren fröhlich und mit neuem Elan aufgetankt wieder heimwärts.Das Erlebte in einen Beitrag fassen, war offensichtlich ein großes Bedürfnis, weil gleich mehrere davon gesetzt wurden:(Martina Giese-Rothe :)(bereits 121x aufgerufen)(Eberhard :Dürselen :)(bereits 71x aufgerufen)(Uwe Zerbst :)(mit 2 Videos) (bereits 101x aufgerufen)Gern hätten wir 6 Teilnehmer noch mehr BR begrüßt und auch einen Vertreter des „mA“ willkommen geheißen. Aber da es ein gelungenes und alle erfreuendes Treffen war, tat das der Liebe keinen Abbruch.Die Resonanz ist erfreulich und zeigt offensichtlich, dass BR-Treffen nicht aus der Mode sind – ganz im Gegenteil!(Auch Skeptiker werden sich der Freude über das gelungene Treffen nicht entziehen können!)(Bei der dazu notwendigen Organisation biete ich gern mein Mitmachen an.)