Der Klang der sieben Todsünden - Konzert des Pianisten Franz Vorraber

Zur aktuellen Ausstellung „via vita ferrum – Ulrich Barnickels Eiserner Weg“ gibt der österreichische Pianist Franz Vorraber am Dienstag, den 24. Januar um 19.00 Uhr, ein Konzert im Gothaer KunstForum. In diesem wird er das Ausstellungshaus mit dem Klang seines Werks „Die sieben Todsünden“ erfüllen, welches er eigens für die gleichnamige Skulpturenreihe des Metallbildhauers Ulrich Barnickel komponierte. Vorraber, der für seine solistischen Klavierauftritte bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, erschuf für jede Todsünde, wie Neid, Gier und Wollust, eine eigene, höchst virtuose Komposition. Ehrfürchtig und fast schon ein wenig bedrohlich wirkt das gesamte musikalische Arrangement und bringt den Namen des Klavierstücks stark zum Ausdruck. Daneben wird er seine Zuhörer mit Stücken von Robert Schumann und Frédéric Chopin verzaubern.



Tickets für das Konzert gibt es für 4 Euro im KunstForum in der Querstraße 13-15 in 99867 Gotha. Im Eintrittspreis ist der Ausstellungsbesuch bereits inbegriffen. Das KunstForum ist von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Sie die Kolleginnen des KunstForums unter 0 36 21 – 738 70 30.