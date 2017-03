Der Kopf in der Ilm und andere Thüringer Kriminalfälle / Wahre Kriminalgeschichten im Kukuna!



17.03. / 19:30 Uhr

KUKUNA – Zentrum für Kunst, Kultur und Natur, Lauchagrundstraße 12a

Tabarz, 99891



Eintritt: 10 Euro



Lesung mit Kriminaloberrat a. D. Klaus Dalski und Historiker Michael Kirchschlager



Wir folgen dem Kriminalisten Klaus Dalski an Tatorte voller Grauen, wir werden Zeugen bei Vernehmungen, werden mit „Täterversionen“ konfrontiert und müssen oftmals feststellen, dass Gerechtigkeit nur ein Traum ist.



Das Spektrum der beschriebenen Fälle reicht vom schrecklichen Kindesmord in Gotha über das Zerstückeln einer widerspenstigen Geliebten und der „Verbringung“ ihres Kopfes in die Ilm bis hin zum Gatten- und Raubmord. In der Mehrzahl konnten die Kriminalisten die Mörder fassen, wie etwa die Kindesmörder von Gotha und Nordhausen. Aber Klaus Dalski erzählt auch von einem ungelösten Fall, der mit den modernen Mitteln des DNA-Vergleiches heute gelöst werden könnte: dem Frauenmord von Sömmerda. Neben schweren Kapitalverbrechen sprechen Klaus Dalski und sein Verleger Michael Kirchschlager aber auch über sehr bizarre und kuriose Fälle, wie den Lokusschreck der Marienglashöhle.



Zur Vita: Kriminaloberrat a. d. Klaus Dalski



1939 in Frankfurt/Oder geboren. Nach dem Schulabschluß Lehre als Maurer, ab 1. September 1955 Studium an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Weimar. Zwei Studienabschlüsse als Lehrer – Diplomlehrer für Körpererziehung. Bis 1964 im Schuldienst und ab 16. September 1964 bei der Kriminalpolizei Weimar tätig. 1975 Wechsel zur Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei in Erfurt, später Leiter der Untersuchung. Abschluß der Polizeihochschule im Fernstudium als Diplom-Staatswissenschaftler.Lehrbeauftragter der Polizeifachschule Aschersleben für das Fach „Psychologie“ der sogenannten „Kriminalklassen“. Ab Januar 1992 Fachdozent am Bildungszentrum für Sicherheit in der Wirtschaft München, zuletzt deren Geschäftsleiter der Außenstelle Erfurt bis zur Berentung im Jahr 2000.