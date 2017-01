„Die Geschenke-Fabrik“ – ist der blanke Renner(t) [Zauberhaftes Kindertanzspiel des Ensemble „ALLES BALLETTI“ der Kreismusikschule „Louis Spohr“]

Gothas Kulturhaus erlebte ein Kindertanzspiel, welches (meines Erachtens) schier Musical-Charakter hatte und ein Ensemble von Akteuren zeigte, die volles Engagement und begeisterte Mitspielen voll ausstrahlten – was sich auf die zahlreichen Besucher der Premiere übertrug und zu großem Applaus auch zwischendurch hinreißen ließ._________(So habe ich die dargestellte Geschichte gesehen:)_________Leicht über eine ganze Stunde hielt das Tanzspiel alle im Bann. Kein Wunder, dass und wie die Schulleiterin, Bärbel Michl, allen aus tiefstem Herzen dankte, die ihren Anteil am Gelingen dieses Ereignisses hatten. Vor allem wurde Marion Renner für ihre Inszenierung und Choreographie bedacht, die ihrerseits mehrfach dankend auf das riesige Ensemble zeigte und – wie alle – über das ganze Gesicht strahlte!Maron Renner ist eine "Vollblut-Pädagogin", für die alle Jugendlichen samt deren Eltern und Großeltern wahrlich alle Anstrengungen und Entbehrungen wochenlanger Vorbereitungen auf sich nahmen und zu der sie alle auch weiterhin voll stehen!Für alle deutlich, war dieses Tanzspiel ein herausragendes Gothaer Kulturereignis, welches in seinem Ergebnis auch nur auf so starkem Engagement aufgebaut werden kann.Was mir besonders angenehm auffiel war, dass zum Abschluss die Lehrer der Kreismusikschule den Akteuren jeweils eine Blume schenkten!Gut, alles auf Video festgehalten und wieder nacherlebbar zu haben!Mit ein paar Fotos möchte ich wenigstens einen kleinen Eindruck vermitteln.__________________________________________Gebündelt stehen Beiträge in der Gruppe: