Die Insel ruft, auch im Dezember

Auch in diesem Jahr wird es einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Wasserburg in Günthersleben geben. Die Vorbereitungen laufen. Es wird gehämmert, es wird gesägt, gebacken, gestrickt, gebastelt …Für das richtige Ambiente werden weitere Holzhütten gebaut. Im Wald sind die geeigneten Bäume mit dem Förster ausgesucht und werden in den nächsten Tagen von den Männern des Feuerwehrvereins geschlagen. Die Kinder des Kindergartens „Sonnenschein“ üben fleißig. Sie wollen die Besucher mit einem kleinen Programm auf die Weihnachtszeit einstimmen und natürlich den Weihnachtsmann begrüßen.

Am 10. Dezember 2016 um 14 Uhr eröffnet der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmann hat die Kindereisenbahn gechartert, denn er will pünktlich sein und die Kleinen mit Süßigkeiten aus seinem Sack erfreuen. Natürlich merkt er sich auch alle Wünsche, die ihm genannt werden. Im Anschluss können die Kinder die Kindereisenbahn für einen kleine Fahrt durchs Dorf nutzen. Unsere zwei lieben Frauen, Susi und Ingrid, werden mit ihnen basteln und malen. Märchenstunde, Stockbrotgrillen runden den Nachmittag ab.

An über 20 Ständen gibt es sicher wieder für Jeden etwas zu entdecken. Ob Schmuck, Gestricktes, Gesticktes, ob Töpferwaren oder Holzschnitzereien, ob Gestecke oder Kerzen – in den bunten beschaulichem Markttreiben finden sich sicher das eine oder andere Geschenk für die Lieben. Der Geschichtsverein bietet den beliebten Kalender mit heimatlichen Motiven an.

Die Besucher können auch einfach nur zum Schlemmen komme. Waffeln, Quarkkäulchen, Stollen, Weihnachtskekse & Süßigkeiten, Glühwein, Kinderpunsch, Met, Kaffee, aber auch Bratwurst, Rostbrätel, Gulaschsuppe und natürlich selbstgebackenes Brot mit Fett bieten für jeden Gaumen was.

Genießen Sie die Atmosphäre auf unserem kleinen und feinen Weihnachtsmarkt. Die Mitglieder des Feuerwehrverein Günthersleben e.V. und des Geschichtsvereins Günthersleben e.V. freuen sich auf Ihren Besuch.