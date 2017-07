Gotha : KunstForum Gotha |

Musikalisches Trio im KunstForum - Die LIVEVIBES musizieren am 13. Juli in Gotha



Absolut musikalisch, gut gekleidet und authentisch – darauf darf man sich am 13. Juli um 19 Uhr im Gothaer KunstForum freuen. Viel mehr braucht es auch nicht, um die drei jungen Männer der LIVEVIBES zu beschreiben. Mit ihrer bedingungslosen Liebe zur Musik eroberten sie bereits die Herzen zahlreicher Musikliebhaber in ganz Thüringen. Umrahmt von der aktuellen Ausstellung des Hallenser Bildhauers Prof. Bernd Göbel, musiziert das Trio in lockerer Atmosphäre. Die Einflüsse aus unzähligen Stilrichtungen zeigen sich in ihrem Repertoire, das von aktuellen Charts über ACDC’s „Highway to Hell“ bis hin zur Titelmelodie von Alf oder Werken von Johannes Brahms reicht. Sie haben die musikalische Vielseitigkeit neu definiert und das stets live und zu einhundert Prozent akustisch.



Veranstaltungsort: KunstForum Gotha, Querstraße 13-15, 99867 Gotha

Tickets: 4 € im Vorverkauf sowie an der Abendkasse, erhältlich im KunstForum

Der Eintritt in die Ausstellung ist im Preis inbegriffen.

Ausstellung: Plastiken-Medaillen-Holzschnitte von Bildhauer Prof. Bernd Göbel

Die Ausstellung ist noch bis zum 03. September 2017 zu sehen.