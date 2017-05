Diesmal „Christi Himmelfahrt“/Männertag – Ausflug nach Sachsen-Anhalt – hier nur kurz erwähnt!

Siebzig Minuten von Gotha besuchten wir Eisleben, Kloster Helfta und die Burg in Querfurt. Interessant, erfrischend und bei prächtigen Wetter ein rundum gelungener Ausflug.Doch davon werde ich hier (noch) nicht berichten – lasse den „Männertag“ erst einmal in seiner Schönheit ausklingen.Wie so oft "betrunken von den zahlreichen Eindrücken" – sonst nicht, denn Alkohol muss meines Erachtens nicht sein, wenn man sich einen schönen Feiertag gestaltet.