Dorferneuerung eine Renaissance

So ganz nebenbei, bei einer Tasse Kaffee, erfahre ich in Schwarzhausen vom Dorferneuerungsprojekt. Oh, noch nie gehört davon.In einigen Emsetal Orten ist ein Dorfwettbewerb ausgeschrieben , mit dem Thema Dorferneuerung.Schade das man so etwas nur mitbekommt wenn man direkt durch die Orte fährt, in Form eines Aushangs, oder durch Ansässige Dorfbewohner.Hier und da wäre wohl mal ein kleiner Artikel in den Tageszeitungen aufgetaucht.Das Thema würde mich brennend interessieren, da ich davon überzeugt bin, das das Dorfleben und auch unsere Kleinstädte wieder eine tolle Zukunft haben könnten.Es gibt noch Dörfer, die ein lebendiges Gemeinschaftsleben haben.Dörfer, in denen das Leben noch Spaß macht.Leider sind das Ausnahmen geworden.Durch Kappung der Infrastruktur, wandern viele Menschen aus den Dörfern ab.Alte Menschen die kein Auto haben, sind teilweise abgeschnitten von Versorgung durch Lebensmittelgeschäfte und Anbindung an notwendige, alltägliche Dinge.Die Schulen sind immer dünner gesät, die Ärzte sowieso.Die sozialen Leben, die Dorfgemeinschaften die früher lebendig waren, sind eingeschlafen oder abgestorben.In der Stadt dagegen ballen sich Supermärkte in einer Anzahl, bei der man sich fragt, wer das Überangebot an Waren eigentlich konsumieren soll.Die größeren Städte werden immer anonymer: Trotz einer hohen Einwohnerzahl, vereinsamen die Menschen.Ich mache mir also die Mühe, über die Dorferneuerungspläne der Emsetal Orte, etwas im Internet zu finden.Auf der Seite des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, finde ich folgenden Artikel:Auf der Seite für Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung finde ich einen Wettbewerb mit dem Namen: " Unser Dorf hat Zukunft "Aber nirgends finde ich konkrete Hinweise auf das angedachte Dorferneuerungsprojekt Emsetal und welche Orte sich dort noch für die Dorferneuerungsprojekte beworben haben.Es wäre toll, wenn in Zukunft, vielleicht im Allgemeinen Anzeiger, mehr solche Dorfthemen, zu finden wären.Den Allgemeinen Anzeiger bekommen alle Haushalte. Ein Tageszeitung Abo können sich viele Menschen einfach nicht leisten.Ich würde mich freuen, wenn in Dörfern, Kleinstädten und auch in den Großstädten, die Strukturen sich dahingehend verändern, das wieder Lebendigkeit an all diesen Orten entsteht und Menschen sich dort wieder wohl und zu Hause fühlen könnten.Liebe Grüße von Petra Wolf