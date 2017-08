Am 19. August ist es wieder soweit. Dann schlägt‘s zum 5. Mal drei(n) - besser gesagt, es ist wieder "Drei(n) Schlag"- Zeit. Vor 15 Jahren hat alles begonnen. Da gab es das erste Open-Air-Spektakel. Im Abstand von 3 Jahren wird seither der "Drei(n) Schlag" ausgerichtet. Erinnert wird an eine legendären Gewitternacht, in der die Mühlburg, die Burg Gleichen und die Veste Wachsenburg durch Blitzeinschlag in Brand geraten sind. Der Volksmund sagte seinerzeit, dass sie wie drei Fackeln brennen. Eben wie "Drei Gleiche(n)" Fackeln.

Neben den bereits auf dieser Seite eingestellten Fotos vom Drei(n) Schlag, hier ein paar weitere Bilder aus den vergangenen Jahren.