Duo Stiehler/Lucaciu -Adventskonzert im Augustinerkloster Gotha

Gotha : Augustinerkloster, Klostercafé |

Nach verschiedenen Auftritten in Gotha gibt das Duo Stiehler/Lucaciu mit Antonio Lucaciu am Saxofon und Sascha Stiehler am Klavier dieses Mal ein Konzert zur Adventszeit. Die zwei Vogtländer sind virtuose Geschichtenerzähler auf ihren Instrumenten und werden neben bekannten Stücken aus dem Repertoire auch die eine oder andere besinnliche Note erklingen lassen. Aber eben à la Stiehler/Lucaciu und das verheißt stets gute Unterhaltung. Ryo Takeda wird mit der Jahreszeit entsprechenden Gedichten und Texten das Publikum auf die Adventszeit einzustimmen wissen.

Am Samstag, dem 26. November sind die drei Künstler um 19 Uhr im Augustinercafe des Augustinerklosters in Gotha zu erleben. Karten sind ab sofort zu den Öffnungszeiten des Augustinercafés (Montag - Freitag 11 bis 17 Uhr) oder an der Abendkasse zum Preis von 12 € erhältlich.