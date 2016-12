Ein enttäuschter Kinderwunsch

Es war im Winter 1945. Die Adventszeit hatte begonnen und damit auch die Wünsche an den Weihnachtsmann. Als kleines Mädchen von acht Jahren hatte ich nur einen Wunsch. Meine geliebte Puppe hatte in den letzten Kriegswochen sehr gelitten. Meine Mutter hatte uns vier Geschwister sogar in den Keller gesteckt, als die Flugzeuge tief über Gotha flogen und bei Wechmar einige Bomben fielen. „Susi“ hatte ein Loch im Kopf, der linke Arm war zerbrochen und auch die Beine sahen nicht mehr ansehnlich aus.

Meine kleine Schwester Hanna war noch ein Baby und wurde von der Erwachsenen abgeschirmt. Ich durfte nicht mit ihr spielen. Dabei war ich so gern Puppenmutter. Was lag da näher, als den Weihnachtsmann um eine neue Puppe zu bitten?

Am 21. Dezember war meine Mutter nach Gotha auf den Markt gefahren, um einige Sachen zu besorgen. Hanna hatte sie zu unserer Nachbarin gebracht. Ich saß in unserer Küche und spielte mit Susi. Ihr Arm hing lose an ihr. Ich ging in das Schlafzimmer meiner Eltern und suchte im Schrank Mutters Nähkasten. Ich entdeckte ein Holzauto, das für meinen kleinen Bruder Klaus gedacht war. Das machte mich neugierig und ich kletterte in den großen Schrank. Ganz tief unten lag ein Karton und in diesem lag eine wunderschöne Puppe. Sie hatte Schlafaugen und braunes Haar. Für mich ein Puppentraum!

Wie hat mein Herz beim Anblick dieser Schönheit gepocht. Sie konnte nur für mich bestimmt sein. In meinen Tagträumen dachte ich mir Spiele mit meiner neuen Puppe aus. Einen Namen hatte ich auch Rose. Ihr Haar duftete für mich wie Rosen. Wie würden meine Spielfreundinnen mich beneiden. Meine Gedanken drehten sich nur noch um den Weihnachtsabend.

Meine Tagträume hatte in dem ganzen Vorweihnachtstrubel niemand bemerkt. Die Eltern waren mit anderen Sorgen beschäftigt, nämlich uns alle satt zu bekommen, einen Tannenbaum zu schmücken und für jeden von uns etwas unter den Baum zu legen.

Endlich war der ersehnte Weihnachtsabend da. Ab Mittag durften wir nicht mehr ins Wohnzimmer. Wir mussten uns beschäftigen. Nach dem Kirchgang saßen wir in unserem Sonntagsstaat in unserer Küche und warteten auf den Ruf von Großvaters kleinem Glöckchen. Dann ging die Tür auf, der Baum leuchtete in hellem Kerzenschein, und Mutter stimmte ein Weihnachtslied an. So gut er konnte, sangen alle mit. Mein Vater gab jedem von uns sein Geschenk. Wir bedankten uns mit einem Lied oder Gedicht. Dann durften wir auspacken. Mein Puppenwagen hatte neue Kissen bekommen, doch … war die ach so heiß ersehnte Puppe? Im Wagen lag ein aus Stoff gefertigtes Puppenbündel, welches mit Sägespänen ausgestopft war. Die Arme und Beine hingen schwer am Körper, der Porzellankopf saß fest auf dem Hals. ich muss wohl sehr enttäuscht geguckt haben. Ich brachte kein Wort heraus. Auch das vor dem Kirchgang gegessene Abendmahl blieb nicht mehr bei mir. Für mich war Weihnachten vorbei. Mutter brachte mich ins Bett und konnte es zwei Tage nicht verlassen.

Meine Eltern konnten meine „Krankheit“ durch geschicktes Fragen schnell aufklären. Besonders meine Mutter war sehr betroffen. In mühevoller Arbeit, teilweise auch nachts hatte sie die Stoffpuppe gefertigt und ihr neue Kleider genäht. Meine Wunschpuppe aber hatte meine Tante aus Gotha für meine Cousine bei uns deponiert.