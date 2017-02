Ein Monster sorgte für Begeisterung - Renft in Arnstadt

"50 Jahre Klaus Renft Combo", so der Name der Renft-Akustik-Tour, machte auch im 72. Lebensjahr von Frontmann Schoppe wieder richtig Spaß, zumal seine Musiker, Gisbert Pitti Piatkowski, Marcus Basskran Schloussen und Detlef Delle Kriese durch Spielfreude brillierten. Dem Ganzen taten aber auch die kleinen weißen Stellen in Monsters Textgedächtnis zur Ballade von kleinen Otto oder der abgelesene Text vom Wandersmann keinen Abbruch.Fazit: Es gibt nichts Schöneres, als wenn alte Männer gute Musik machen. Hoffen wir mal, dass das noch lange so bleibt.