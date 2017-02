Ein tierisches Faschingskonzert

Nicht nur die Menschen lieben es, einmal im Jahr verkehrte Welt zu spielen. Auch Elefant, Schwan, Esel, Huhn, Löwe und alle anderen Tiere freuen sich auf ihren großen Auftritt beim Karneval. Was das wohl für ein Spektakel sein muss!Wer es erleben will, ist herzlich zumdereingeladen: am Sonntag, 19. Februar 2017 um 15 Uhr im Kundencenter der Kreissparkasse Gotha.Das Publikum erwartet außerdem ein tierischer Conférencier, genauer gesagt Leon die Ratte. Zuletzt war er im Advent 2015 mit Kathrin Blüchert, Puppenspielerin am Erfurter Theater Waidspeicher, im Kinder- und Jugendkonzert der Thüringen Philharmonie Gotha zu Gast und erzählte die Geschichte vom Nussknacker. Diesmal wird er von seinen Erlebnissen beim Besuch des Karnevals der Tiere berichten und einen Überblick zu berühmten Tiere der Musikliteratur geben, die er teilweise sogar persönlich kennengelernt hat.Das Orchester spielt unter der Leitung von Juri Lebedev unter anderem Musik von Camille Saint-Saëns, Henry Mancini, Leroy Anderson und Hans Zimmer.Wer noch Karten für das tierische Faschingskonzert der Thüringen Philharmonie Gotha benötigt, erhält diese in der Gothaer Tourist-Information oder im Kaufhaus Moses. Neben Einzelkarten für Erwachsene zu 10 € und Kinder zu 5 € gibt es auch Familienkarten für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder zum Preis von 25 €.Weitere Informationen: www.thphil.de