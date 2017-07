Eine interessante Geschichte in einen Buch

e-book.Die Geschichte ist fesselnd geschrieben und spielt viel in unserer Gegend. Die Ortsnamen waren leicht verändert und ich wußte sofort, das Schnepfenthal, Gotha, Reinhardsbrunn, Arnstadt usw. vorkamen. Es handelt zum Teil in heutiger Zeit und der Zeit des 2. Weltkrieges mit seinen Geheimnissen und es ist da natürlich auch Fantasie dabei.Ich finde, es ist ein leicht zu lesender Roman, der sicher bei uns in der Gegend auf Interesse stößt. Im Buchhandel habe ich das Buch noch nicht gesehen.