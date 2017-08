Herzliche Einladung zur Jubiläumsfeier und Einweihung der größten Fassaden-Ikone Thüringens im Kloster St. Gabriel in Leinatal, OT Altenbergen.

03.09.2017 um 14:30 Uhr.



Vor fünf Jahren wurde das erste und bislang einzige orthodoxe Kloster in Thüringen gegründet. Im Jahre 2012 gründete Seine Eminenz, der hochgeweihte Erzbischof Moses, im historischen Altenbergen, Kreis Gotha, das Kloster Sankt Gabriel. Vor drei Jahren wurde an dem Ort, wo der heilige Bonifatius (+754) die erste Kirche Thüringens gegründet hat, dieses Kloster ganz feierlich geweiht.



Zu diesem historischen Jubiläum möchten wir Sie ganz herzlich einladen, diesen Tag gemeinsam mit uns zu feiern. Zu diesem Anlass wird die größte Fassaden-Ikone Thüringens geweiht. Diese Ikone, welche die Geburt des Erlösers der Welt darstellt, wurde eigenhändig von Pater Isa aus dem Kloster St. Gabriel im Laufe von mehreren Jahren gemalt.



Zu diesem Anlass kommt das Oberhaupt der Genuin Orthodoxen Kirche von Griechenland, Seine Seligkeit Angelos, Metropolit von Avlona und Viotia, wenn seine Gesundheit es zulässt. Zu dieser einzigartigen Ikonenweihe werden viele Gäste erwartet.



Wir dürfen das Vokalensemble „Coro Cantiamo“ aus Erlangen unter der Leitung des Kantors Marco Schneider willkommen heißen, das dieses Fest mit orthodoxen Gesängen begleiten wird.



Bei Kaffee und Kuchen freuen wir uns auf schöne Begegnungen und gute Gespräche.



Wir freuen uns sehr, auch Sie bei uns willkommen heißen zu dürfen.