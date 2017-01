Es jazzt, es swingt und es passt bei den Gothaer Stadtmusikanten

Gotha : The Londoner Musikpub |

Fünf Musikbegeisterte – unter ihnen der Bürgermeister der Stadt – sind seit ein paar Monaten die„Gothaer Stadtmusikanten“





„Der Esel bin ich!“ Das möchte Robby Scheidt festgehalten wissen. Falls doch mal einer fragt und den Vergleich der Gothaer Stadtmusikanten mit den Märchen-Tierbrüdern aus Bremen sucht. Mit der Farbe Grau und einer dem Tier nachgesagten Störrischkeit hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Eher mit dem sicheren musikalischen Stand – kein anderer aus der Band beherrscht derart viele Instrumente wie Robby.





Auch sonst hat die Gothaer Stadtmusikanten-Version wenig mit den Bremer Berühmtheiten zu tun, allein schon deshalb, weil sie zu fünft sind. „Und wer bei uns welches Tier sein könnte, sagen wir nur durch die Blume“, stimmt Klaus Schmitz-Gielsdorf verschmitzt in das entspannte Proben-Geplauder ein. Hier ist er kein Bürgermeister wie sonst in Gotha, hier ist er einer von der Band.





Noch nicht einmal ein Dreivierteljahr ist es her, seit die fünf auf ihrer Facebook-Seite verkündeten „A new band is born!“ Dabei gab es zuvor nie den großen Plan für die neue Band. Als sich Klaus Schmitz-Gielsdorf und Robby Scheidt bei einer Weihnachtsfeier begegneten, ersterer nach dem Grußwort zur Gitarre griff, der andere mit den Schülern aus seiner Musikschule auftrat, hatten sich die Gleichgesinnten sofort erkannt. Und nicht mehr aus den Augen verloren. Ähnlich lief es ein anderes Mal, als Klaus Schmitz-Gielsdorf mit seiner Leipziger Jazzband auftrat. Musiker Stefan Klatt im Publikum hielt es kaum auf dem Stuhl, die Finger zuckten, er eroberte das verwaiste Klavier und Schmitz-Gielsdorf verjazztes Herz.





„Wir haben dann immer mal zusammen geprobt“, erinnert sich der Bürgermeister an erste Gemeinsam-Versuche. Schnell kam Robby Scheidt dazu. Und die Idee, mehr daraus zu machen. Gemeinsam mit Peter Linß und Bodo Baumgartl sind sie nun die „Gothaer Stadtmusikanten“.





„Eine wirkliche Erklärung für die Namenswahl haben wir gar nicht“, geben Robby Scheidt und die anderen zu. Doch wer ihnen volkstümliche Klänge erwartet, wird von den Fünfen mächtig überrascht. Swingjazz ist das, was sie machen. Die alten New Yorker Standards sind da zu hören, es klingt fröhlich, mitreißend und modern, auch nach Rock und Pop.



Improvisieren, was das Zeug hält

„Das Schöne an unserer Band ist, dass wir nicht einfach Songs eins zu eins nachspielen. Wir spielen drauflos, gestalten individuell, improvisieren“, beschreibt Schlagzeuger Bodo Baumgartl die Faszination ihres Zusammenspiels. Noten brauchen sie dazu nicht unbedingt. „Das macht den Charme der Band aus“, stimmt der musikbegeisterte Bürgermeister zu. Natürlich sei es nicht ein unkontrolliertes Drauflosspielen, sagen die Bandmitglieder, die alle zwei Wochen proben und sich trotz der gewaltigen Spielfreude alles ernsthaft erarbeiten und sich dafür auch viel Zeit nehmen. Eher sei es jedesmal auf der Bühne wie ein Gespräch untereinander, mit ihren Instrumenten als Stimmen. Alle im Gleichklang. Das funktioniert nur, wenn ein Musiker Erfahrung hat und bereit ist, übliche Pfade zu verlassen. Und wenn er den anderen wirklich zuhört. „Schon allein, wie Hans-Peter den Bass spielt, ist unglaublich“, schwärmt Robby Scheidt von seinem Musikerkollegen und dessen Können. Manchmal sei es, als hätte er dabei zehn Finger an einer Hand.





Die Gothaer Stadtmusikanten, die beim Gothardusfest und zur Kulturnacht ihre ersten Auftritte hatten, sind glücklich, einander begegnet zu sein. „Bei uns stimmt die Chemie“, bringt es Robby Scheidt auf den Punkt. Klaus Schmitz-Gielsdorf nickt: „Ein Glücksfall!“ Es habe einfach gepasst miteinander. Obwohl sich die fünf noch gar nicht lange kennen, sind sie zu engen Freunden geworden. Genau danach klingt ihre

Musik. Bes(ch)wingt und jazzig und wunderbar leicht.





Die Band live:

Gothaer Stadtmusikanten, Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, im „Londoner“ in Gotha, Alter Schlachthof (Parkstraße 15), Telefon: 0 36 21 / 3 51 80 30.