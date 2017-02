Evangelische Regelschule Gotha - Tag der offenen Tür

Die Evangelische Regelschule Gotha ist eine integrative reformpädagogische Schule und versteht sich als eine Schule für alle.Die jungen Menschen lernen gemeinsam in leistungs- und teilweise altersheterogenen Gruppen. Durch innere Differenzierung, projekt- und handlungsorientiertes Lernen arbeiten alle am gleichen Gegenstand. Bei Bedarf ist auch eine Einzelförderung von Schülern möglich.Unterschiedliche Möglichkeiten der praktischen Arbeit und Lebensorientierung, wie Hauswirtschaft oder Textilarbeit innerhalb des Schullebens müssen entwickelt werden.Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Orientierung an den Lehrplänen der Regelschule nach den Richtlinien und Lehrplänen des für sie geeigneten Förderschwerpunktes unterrichtet. Neben dem Bildungsgang der Regelschule können bei Bedarf weitere Bildungsgänge der Förderschule eingerichtet werden.