Am 29.01.2017 findet in Mühlberg der traditionelle „Familien- und Seniorenfasching" findet in Mühlberg statt . Beginn ist um 14:11 Uhr auf dem Schützenhofsaal. Garanten für gute Stimmung sind verschiedenste Tanzeinlagen (auch von den Tanzbären), Büttenreden, Sketche und Gesang.

Das Motto des MCC lautet in dieser Saison: „Mystic, Spaß & Fantasie – 40 Jahre stark wie nie!“.