Familienkonzert "Märchenhafte Winterzeit"

Unter dem Motto „Märchenhafte Winterzeit“ lädt die Thüringen Philharmonie Gotha am Sonntag, den 29. Januar 2017, um 15 Uhr insbesondere Familien zu einem unvergesslichen Konzertnachmittag in das Kulturhaus Gotha. Mit berühmten und seltener zu hörenden Werken großer Sinfoniker und Filmkomponisten verwandelt das große Orchester den Konzertsaal in eine tief verschneite Winterlandschaft, besucht die Welt von Feen und Trollen, erzählt von Zauberlehrlingen, einem geheimnisvollen Ring und vielen anderen phantastischen Geschichten.

Auf dem Programm stehen unter anderem Edvard Griegs "Peer Gynt-Suite", Peter Tschaikowskys "Nussknacker", Jean Sibelius "Karelia Suite", John Williams "Harry Potter" und Howard Shore "Der Herr der Ringe". Als genialer Erzähler führt Patrick Rohbeck durch den Konzertnachmittag. Die beiden Konzerthälften dauern jeweils ca. 35 Minuten.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Gotha (Hauptmarkt 33, Telefon: 0 36 21-510 450).