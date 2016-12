Familienkonzert mit Mozart

Unter dem Mottolädt diezu einem Familienkonzert insein.Das musikalische Programm bestimmt an diesem Nachmittag ein ganz besonderer Ehrengast. Wolfgang Amadeus Mozart – alias Schauspieler Roman Weltzien – gibt sich die Ehre aus seinem Leben zu plaudern. Als weltberühmter Komponist lässt er die Musiker natürlich seine eigenen Stücke spielen wie den „Musikalischen Spaß“ und „Eine kleine Nachtmusik“. Ohne seinen Vater Leopold Mozart wäre Wolfgang vielleicht nie so ein begnadeter Musiker geworden. Deshalb spielt das Orchester auch von ihm ein Werk, dass unter dem Namen „Kindersinfonie“ bekannt wurde.Bereits um 13 Uhr öffnet das Kaufhaus für alle Konzertbesucher und bietet den Jüngsten an, in der Kinder-Weihnachtsbäckerei köstliche Plätzchen zu backen, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen in weihnachtlicher Atmosphäre bis zum Konzertbeginn verweilen können.(zu 10 € / 5 € ermäßigt) für den philharmonischen Familiennachmittag am 4. Advent gibt es in der Tourist-Information Gotha und im Kaufhaus Moses. Weitere Informationen: www.thphil.de