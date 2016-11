Finsterbergen entzündet die Lichter des Weihnachtsbaumes

Kurzone am Busbahnhof Finsterbergen , Am Dorfteich , 99894 Friedrichroda DE

Finsterbergen entzündet auch in diesem Jahr am 1. Advent, Sonntag 27. November 2016 um 16.30 Uhr die Lichter des Weihnachtsbaums in der Kurzone. Das inzwischen zur Tradition gewordene Aufstellen des großen Weihnachtsbaums in Finsterbergen wird mit weihnachtlichen Klängen der Heimatkapelle bei Glühwein und Bratwurst zu einem Advendserlebnis, dass Sie nicht verpassen sollten.

Die Kinder der Kita Waldwichtel läuten die besinnliche Zeit mit einem kleinen Programm ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Nähere Information unter www.friedrichroda.de und in den Tourist-Informationen Friedrichroda 03623 33200 und Finsterbergen 03623 36420