Frohe Weihnachten

Weihnachten wird es für die Welt!Mir aber - ist mein Lenz bestellt,Mir ging in solcher JahresnachtEinst leuchtend auf der Liebe Pracht!Und an der Kindheit WeihnachtsbaumStand Englein gleich der erste Traum!Und aus dem eiskrystall'nen SchooßRang sich die erste Blüte los -Seitdem schau' ich nun jedes JahrNicht was noch ist - nur was einst war!von Adele Schopenhauer (1797-1849)WinternachtVerschneit liegt rings die ganze Welt,Ich hab' nichts, was mich freuet,Verlaßen steht der Baum im Feld,Hat längst seien Laub verstreuet.Der Wind nur geht bei stiller NachtUnd rüttelt an dem Baume,Da rührt er seine Wipfel sachtUnd redet wie im Traume.Er träumt von künft'ger Frühlingszeit,Von Grün und Quellenrauschen,Wo er im neuen BlütenkleidZu Gottes Lob wird rauschen.von Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857)WeihnachtenMarkt und Strassen steh'n verlassenstill erleuchtet jedes Haussinnend geh ich durch die Gassenalles sieht so festlich aus.An den Fenstern haben Frauenbuntes Spielzeug fromm geschmückttausend Kindlein steh'n und schauensind so wunderstill beglückt.Und ich wandre aus den Mauernbis hinaus ins freie Feldhehres Glänzen, heil'ges Schauenwie so weit und still die Welt!Sterne hoch die Kreise schlingenaus des Schnee's Einsamkeitsteigt's wie wunderbares SingenOh Du gnadenreiche Zeit!von Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857)