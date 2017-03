Führung durch die Kasematten von Schloss Friedenstein

Gotha : Eingang Kasematten |

Entdecken Sie auf einer 300 m langen unterirdischen Besichtigungstour eine der stärksten barocken Festungsanlagen Mitteldeutschlands - die Kasematten. Eine Führung dauert etwa eine Stunde und erfolgt in Gruppen bis max. 15 Personen.



Sie haben 2x täglich (April - Oktober 13 Uhr und 17 Uhr; November - März 13 Uhr und 16 Uhr) die Möglichkeit an diesen Führungen teilzunehmen.



Der Treffpunkt der Führung ist der Eingang der Kasematten, Elsa-Brändström-Weg. Die Tickets gibt es für 6,00 € für Erwachsene und für 4,00 € für Kinder bis 16 Jahre in der Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land am unteren Hauptmarkt. Restkarten sind vor Ort beim Gästeführer erhältlich.



Kontakt

Tourist-Information Gotha/ Gothaer Land, Hauptmarkt 33, 99867 Gotha, Telefon: 03621/ 510 450, E-Mail: tourist-info@kultourstadt.de