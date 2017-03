Galakonzert von "Rudy Giovannini" in Erfurts "Lutherkirche"

Wie gewohnt, betrat Rudy Giovannini den Altarraum und begann einen musikalisch eindrucksvollen Nachmittag. Immer wieder interessant, welche Titel er singen wird, ob gewünschte Melodien erklingen und welche Überleitungen er gestaltet.( ca. 02 Min – Ein Blick in das Konzert )Nach der Pause, in der viele die Gelegenheit nutzten, von DVDs Rudy Giovanninis – dem „Caruso der Berge“ – zu erwerben.Einer der Höhepunkte war das Singen zusammen mit „Sebastian“, dem jungen Mann aus Chemnitz, der stark gebehindert gerade durch diese Musik und den Menschen „Rudy Giovannini“ viel Lebensmut gewonnen hat und sichtlich dankend gern mit ihm zusammen sang.( ca. 02 Min – Gesang mit „Sebastian“ )Mit den Fotos hoffe ich, „Rudy Giovannini“ in seiner unverbindlichen wie netten Art und seinem musikalischen Engagement sowie die Konzertatmosphäre gut getroffen zu haben.Schließlich noch einen kleinen Video-Blick in die „Lutherkirche“:( ca. 02 Min )