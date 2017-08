Gesund - Aktiv - Fit mit Schnee im Kurpark Friedrichroda

2. Gesund, Fit & Aktiv im Kurpark Friedrichroda



Die Feste und Veranstaltungen im Kurpark Friedrichroda in den letzten Jahren waren sehr vielfältig und der Kurpark kommt bei Gästen und Einwohnern als Veranstaltungsort gut an. Viele aus der Umgebung nutzen die Feste und Veranstaltungen für einen Ausflug nach Friedrichroda. Seit der 1. Gesund, Aktiv & Fit –Veranstaltung im Jahr 2013 haben eine gesundheitsbewusste Lebensweise, Fitness bis ins hohe Alter und Aktivurlaub an Bedeutung immer mehr zugenommen.



Deshalb dreht sich beim zweiten großen Highlight des Sommers am 5. August 2017 wieder alles um Gesundheit, Fitness, Freizeitaktivitäten, neue Angebote im Freizeitbereich in Friedrichroda und der Region. Auch Beauty & Wellness als Fitness für die Seele wird wieder mit dabei sein.



Wir werden die Besucher, ob Groß oder Klein, umfassend durch viele Stände und Vorführungen informieren und zum Mitmachen verführen. Beim Ausprobieren können die Besucher sich selbst davon überzeugen, dass Sport und Bewegung nicht nur die körperliche Fitness steigern, sondern auch richtige Gute-Laune-Macher sein können. So manche Überraschung wird Groß und Klein erwarten.

So z.B. mit Schnee und Rodeln im Sommer? Die DKB Skiarena Oberhof unterstützt die Veranstaltung – Gesund-Fit-Aktiv – mit Schnee. Also für Abkühlung von außen ist auch bestens gesorgt.

Vorort werden auch aktive und ehemalige Spitzensportler im Rodeln wie Natalie Burghardt, Marion Thees, Kathleen Lorenz und Max Langenhan sein.



Vorstellen werden sich auch INJOY Schnepfental, das Wellness & Spa Resort „tabbs“ Bad Tabarz, RADART Gotha/Friedrichroda, der Finsterberger Sportverein e.V. mit Bogenschießen, die Flying Sparks Finsterbergen, der Reitverein Friedrichroda e.V., Gesundheitspraxis Monika Burghard Friedrichroda und der Friedrichrodaer Freitzeitverein e.V., der Kneippverein Friedrichroda e.V., der SV05 Friedrichroda e.V., die AOK Plus, das H+& Spa Friedrichroda, u.v.a.



Wir laden alle aus Nah und Fern ein die Gelegenheit zu nutzen sich über aktuelle Angebote aktiv zu informieren. Interessierte können sich gern noch für einen Stand bewerben.



Ein phantasievolles und ansprechendes Rahmenprogramm am Friedrich-Buschmann- Musikpavillon, lässt diese Veranstaltung wieder zu einem besonderen Höhepunkt werden. Ab 11 Uhr unterhält die Gruppe Akustik Invasion die Besucher. Ab 16.30 Uhr spielen die Rhön-Rock’n Roller auf und dann sind Spaß und Bewegung vorprogrammiert.



Zwischen den Musik-Acts gibt es Kurzdarstellungen von Ausstellern und Vereinen auf der Bühne, die Ihr Angebot, Produkte oder Trends vorstellen und präsentieren.



Auch für das gesunde, leibliche Wohl ist an diesem Tag natürlich bestens gesorgt, aber es darf natürlich auch gesündigt werden.



Nähere Informationen www.friedrichroda.de und unter 03623 / 33200