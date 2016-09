„Handwerker- und Spezialitätenmarkt“ – Herbstmarkt auf Gothaer Märkten (25.09.2016)

stattfand, war auch der große Herbstmarkt (ebenfalls vom Verein „gotha glüht“ organisiert/erstellt) auf Gothas drei weiteren Märkten.Viele Fotos können davon Zeugnis geben, wie bunt, vielfältig und einfach besonders schön alles gewesen war.Um aber nicht alle Fotos einzeln durchkämmen zu müssen, habe ich mir gedacht, sie als Videos zusammenzufassen. Ein Versuch, der bei diesen Mengen bewähren könnte.Zuerst der, auf den wir übetr den Brühl kamen und gleich von den „Burgenlandkrachern“ aus Wechmar lautstark empfangen wurden:01 – ca. 05 Min – Burgenlandkracher – Wechmar02 – ca. 02 Min - FotosWeiter gings zum, der so mit Ständen gefüllt war, dass man sich wirklich in einem Markt fühlte und gar nicht alles in einem Video zusammengefasst ist:03 – ca. 04 Min – Fotos1 (Westseite und Mitte)04 – ca. 04 Min – Fotos2 (Ostseite)Schließlich muss unbedingt dererwähnt werden, der (wie immer) zu einem großen Teil für Kinder und Jugendliche ein Anziehungspunkt war:05 – ca. 02 Min - Kinder06 – ca. 03 - Fotos( Vielleicht kann in einem Kommentar gesagt werden, wie das mit den Foto-Videos angekommen ist. )_____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht:Speziell:(meinAnzeiger)und:(my heimat)